محمد صلاح يبكى بعد وداع المنتخب "كان 2019"

دخل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في نوبة بكاء بعد خسارة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، ليودع المنتخب البطولة على أرضه ووسط جماهيره.



وتأثر صلاح بشكل واضح ودخل في نوبة بكاء، فور إطلاق صافرة النهاية، وانصرف نحو غرف الملابس سريعًا وسط حالة من الحزن الشديد.



وانفعلت الجماهير المصرية المتواجدة بالملعب على لاعبي المنتخب بعد الخسارة المريرة بهدف نظيف، ووداع الكان بشكل صادم.



وحرص بعض لاعبي منتخب جنوب أفريقيا على مواساة الفراعنة الذين ظلوا في حالة صمت تام بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء.



وعلى الجانب الآخر، فاز ثيمبينسكي لورش بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 85.