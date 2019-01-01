هيثم فاروق بعد خروج مصر من أمم إفريقيا: مأساة بكل المقاييس

أكد هيثم فاروق لاعب الزمالك المعتزل أن خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم يعد مأساة بكل المقاييس.



وخسر منتخب مصر بهدف نظيف من جنوب إفريقيا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية ليودع المسابقة الإفريقية المقامة على أرضه.



وأضاف فاروق في تصريحات لفضائية "بي إن سبورت": "الدولة قامت بما عليها تنظيميًا والجماهير حضرت، إذًا التقصير أولًا اتحاد الكرة ثم الجهاز الفني ثم اللاعبين".



وتابع: "قميص منتخب مصر غالي وكبير ولعب له أسماء كبيرة مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحازم إمام ومحمود الخطيب وحسن شحاتة".



واختتم: "يجب علي الجهاز الفني ألا يستمر دقيقة واحدة بعد هذا الإخفاق".