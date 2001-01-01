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وائل جمعة بعد خروج مصر: "الجيل ده آخره كده"
السبت 06/يوليه/2019 - 11:15 م
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هاجم
وائل جمعة
مدافع
المنتخب الوطني
السابق ومحلل قنوات
بين سبورت
، لاعبي
الفريق
بعد الخروج من
كأس
الأمم
الإفريقية
.
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