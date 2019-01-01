رسميًا.. صاحب الهدف القاتل يتوج بجائزة رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا التي جمعت بين الفريقين في دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية 2019.



واختار الاتحاد الإفريقي ثيمبنوكسي لورش لاعب منتخب جنوب إفريقيا رجلًا للمباراة بعد تسجيله هدف الفوز أمام الفراعنة.



وودع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة امام جنوب إفريقيا بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لدور الثمانية لمواجهة نيجيريا التي أطاحت بالكاميرون بعد الفوز عليها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.