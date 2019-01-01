فيدرر يلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائي "ويمبلدون"

حجز النجم السويسري روجيه فيدرر مقعده في الدور الرابع ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، عقب فوزه في الدور الثالث على الفرنسي لوكاس بويل بثلاث مجموعات دون رد.



وجاء فوز فيدرر، المرشح الثاني للقب، بعد مباراة استمرت ساعتين و6 دقائق بنتيجة 7-5 و6-2 و7-6(7-4).



وسيسعى صاحب الـ37 عاما لمواصلة مشواره نحو اللقب التاسع بالبطولة والاستمرار على عرش المتوجين بها عندما يلتقي في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.



واستطاع بيريتيني أن يبلغ الدور الرابع على حساب الأرجنتيني دييجو شفارتزمان بثلاث مجموعات لاثنتين بعد مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و19 دقيقة.



وحسم المصنف الـ20 عالميا اللقاء بنتيجة 6-7(5-7) و7-6(7-2) و4-6 و7-6(7-5) و6-3.