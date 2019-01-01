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رياضة

أجويرو ينضم لقائمة مميزة بتاريخ الأرجنتين

السبت 06/يوليه/2019 - 10:49 م
أجويرو
أجويرو
أ ش أ
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سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدف التقدم لمنتخب بلاده أمام تشيلي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لكأس كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أجويرو بات ثالث لاعب في تاريخ الأرجنتين يسجل خلال 8 مباريات بكوبا أمريكا.

وأشارت الشبكة إلى أن الثنائي جابرييل باتيستوتا ونوربيرتو مينديز فقط من يتفوقا على أجويرو، بالتسجيل في 10 مباريات.

الشبكة المتخصصة في الإحصائيات، أشارت إلى أن هدف أجويرو هو الثامن من صناعة ليونيل ميسي، ويتفوق عليه جونزالو هيجواين فقط، الذي سجل 9 أهداف من صناعة الأسطورة الأرجنتينية.
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