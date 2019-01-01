عمرو وردة يعود للمشاركة مع منتخب مصر

عاد عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر، للمشاركة مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد نهاية عقوبته.



وشارك وردة، بعد مرور 65 دقيقة من عمر لقاء جنوب إفريقيا، مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية بديلًا لعبدالله السعيد.



وكان وردة قد غاب عن مباراتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بسبب عقوبة تأديبية من جانب اتحاد الكرة لإيقافه بسبب فيديو فاضح انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشارك عمرو وردة في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية ضد زيمبابوي بديلًا لعبدالله السعيد أيضًا.



وكان وردة قد تقدم باعتذار رسمي للجماهير المصرية بعد الفيديو الذي انتشر له، وتم تخفيض عقوبته من اتحاد الكرة من الاستبعاد التام من البطولة، حتى الغياب عن الدور الأول فقط.