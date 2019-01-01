جرائم أردوغان .. من دعم الإرهابيين لتعذيب المعارضين في السجون

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المذكرة التي قدمها المحامي أيمن محفوظ، يطالب فيها بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم حرب ارتكبها.

وقال الباز: "أضم صوتي لصوت محفوظ، وأطالب جامعة الدول العربية بالتحرك لمعاقبة هذا المجرم".

وكان محفوظ كتب في مذكرته المقدمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "أن أمين جامعة الدول العربية هو الحارس الأمين على مصالح الدول العربية، وأن جرائم أردوغان في حق العرب باحتلال أراضي عربية وخلق قواعد عسكرية ومساعدة الدواعش ونشر الفتنة وما نشأ عنه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتوطين أتراك بدلا من السكان العرب".

وأكد ضرورة ملاحقة مجرم الحرب دوليًا وإصدار أمر قضائي دولي للقبض عليه، ومعاقبته على إجرامه في حق الشعوب العربية والإنسانية عموما.

واستعرض الباز، جزء من جرائم أردوغان، ومنها دعمه للميليشيات المسلحة في ليبيا، بناء على طلب الخائن فايز السراج، الذي يطلب منه دعمه ضد الجيش الليبي، وكذلك تعذيبه لمعارضيه في السجون التركية.

وعقب الباز: "المجرمون يرمونك بأشياء هم يفعلونها، ينكل بكل من يقول له لا، ويعذبه، ثم يتبجح ويتهمك بها، مفروض يحط في فمه جزمة، وميتكلمش عن مصر تاني".

ولفت الباز، إلى أن أردوغان يتعامل مع العالم بوجهين، يظهر أنه مع دعم حقوق المثليين من ناحية، لإرضاء الغرب، ومن ناحية أخرى يتحدث مع العرب عن الالتزام بالدين، ويقدم نفسه كخليفة للمسلمين.