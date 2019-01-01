مشجع مغربي: إمكانيات منتخب المغرب لا تؤهله لحصد بطولة أفريقيا

قال ياسين عبد القادر الزكراني، مشجع مغربي، إن منتخب بلاده كان مرشح بقوة لحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، لكنه غادر البطولة بعد خسارته أمام منتخب بنين.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجمهور المغربي كان يعلم إمكانيات منتخب بلاده، وأنه لا يمكنه حصد هذه البطولة على الإطلاق.

وتابع أنه أتى إلى مصر لمشاهدة البطولة الأفريقية، ولزيارة بعض المعالم السياحية في مصر.