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لايف ستايل

بالتزامن مع تعميد آرتشى.. هذه بروتوكولات ولادة طفل ملكى

السبت 06/يوليه/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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منذ ولادة الطفل الملكى آرتشى الصغير، يعبر دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان عن امتنانهما لوجود طفل فى حياتهما، واليوم السبت أجريت مراسم تعميد آرتشى فى كنيسة وندسور بحضور 25 ضيفا من أصدقاء العائلة المالكة فقط.

ونسرد فى السطور التالية قواعد البروتوكول عند ولادة طفل ملكى:

- الملكة هى أول من يعلم
بعد الوصول الآمن للطفل الملكي، ستكون الملكة دائمًا أول شخص يتم إبلاغه، فعندما ولد الأمير جورج في 22 يوليو 2013، اتصل الأمير ويليام بجدته قبل الاتصال بأسرة كيت ميدلتون.

- إبلاغ الصحافة والإعلام
يتم نشر بيانى رسمى وإرساله إلى جميع المواقع منها جنس الطفل، ووقت الولادة، وجملة قصيرة عن صحة الطفل والأم. 

- يتم الإعلان عن الاسم بعد أيام قليلة من الولادة
أصبح من المعتاد الإعلان عن اسم الطفل في الأيام التالية للولادة، حيث تم الإعلان عن أسماء الأمير جورج والأميرة شارلوت بعد يومين من ولادتهما، بينما تم الكشف عن اسم الأمير لويس بعد أربعة أيام من ولادته.

ومن الشائع أيضًا إعطاء الطفل ثلاثة أو أربعة أسماء. فعلى سبيل المثال الأسماء الوسطى للأميرة شارلوت هي إليزابيث وديانا، ويجب أن توافق الملكة على أسماء الأطفال الملكيين الأقرب إلى العرش.

- يتم نشر الصور الرسمية
في حين أن معظم الأطفال الملكيين يظهرون لأول مرة أمام المستشفى بعد ساعات من ولادتهم، فإن الصور الرسمية للطفل لا يتم نشرها عادةً لعدة أسابيع، فبعد أسبوعين من ولادة الأمير لويس، شاركت كيت ميدلتون صورًا له.

- حدوث التعميد
بعد شهرين يتم تعميد الطفل، وهو يرتدي ثوبًا تم نقله إلى العائلة المالكة، ويعرف هذا الثوب باسم ثوب التعميد، وهو نسخة طبق الأصل من فستان الطفل الأول للملكة فيكتوريا، المصنوع من الحرير مع الدانتيل، وارتداه 62 طفلا ملكيا على مدار التاريخ 163 سنة.
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