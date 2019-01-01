ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوب دمشق

ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في سوريا، خلال متابعتها الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة، سيارة محملة بكمية كبيرة من المخدرات جنوب العاصمة دمشق.



وذكر مصدر أمني أنه "وبناء على معلومات دقيقة، أوقفت سيارة (دبل كبين هوندا) بعد الاشتباه بها في إحدى النقاط العسكرية في جنوب دمشق، وعثر داخلها على مخبأ سري وبه كمية كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة".



وأضاف أن "الكمية المضبوطة تقدر بـ266 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة، و60 ألف حبة كبتاغون مخدرة"، مبينا أنه ألقي القبض على شخصين كانا في السيارة.



وشدد المصدر، على أن "الجهات المختصة في مختلف أنحاء البلاد تحارب تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها، إذ ألقي القبض على عدد منهم وصودرت ما بحوزتهم من المواد المخدرة، وقدموا إلى القضاء المختص".