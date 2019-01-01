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محافظات

استقبال 18940 سيدة للكشف على سرطان الثدى بالقليوبية

السبت 06/يوليه/2019 - 10:35 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم استقبال 18940 سيدة فى حملة الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدى وذالك من إجمالى المستهدف فحصه مليون و600 ألف سيدة بكافة مدن المحافظة.

وأضاف الطباخ فى تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأوضح أن الحملة تستهدف السيدات من سن 18 سنة وبدون حد أعلى كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

وقال إنه تم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع ب 175 فرقة.
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