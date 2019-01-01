كونتا تُفقد ستيفنز اتزانها مرة أخرى

ستسعد الأمريكية سلون ستيفنز عندما لا تواجه جوهانا كونتا مرة أخرى عقب الخسارة أمام اللاعبة البريطانية للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الثانية على التوالي أيضا في البطولات الكبرى في ويمبلدون اليوم السبت.



ومنذ بداية العام التقت المصنفة البريطانية الأولى مع نظيرتها في الولايات المتحدة في بطولات برزبين وفي روما ورولان جاروس، ثم ويمبلدون لكن النتيجة دائما واحدة.



ويبدو أن كونتا تملك اليد العليا أمام اللاعبة الأمريكية التي كانت متفوقة في معظم فترات المباراة في ملاعب عموم إنجلترا لكنها خسرت في النهاية 3-6 و6-4 و6-1 اليوم.



ولا يوجد تفسير واضح لهيمنة كونتا في مبارياتها أمام ستيفنز التي تتفوق بتسعة مراكز على اللاعبة البريطانية في التصنيف وفازت بإحدى البطولات الكبرى.



وأظهرت اللاعبة الأمريكية أنها يمكن أن تفوز على أي لاعبة، لكن ذلك لا ينطبق على كونتا التي تغلبت عليها 6-1 و6-4 في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة.



وكانت ستيفنز الطرف الأفضل خلال المجموعة الأولى، ومعظم الثانية حيث واجهت كونتا ثلاث نقاط لكسر إرسالها في الشوط الخامس الملحمي الذي تعرضت خلاله لضغط شديد.



وقالت كونتا "لا أعتقد أن أي لاعبة يمكن أن تدخل الملعب لمواجهتي ولديها شعور أكيد بأنها ستخسر".

وبعد إنقاذها نقاط كسر الإرسال، فازت كونتا بعشرة بين 13 شوطا لتضرب موعدا في دور الستة عشر مع التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين.



وقالت كونتا: "كلما حصلت على فرص لبلوغ مراحل متقدمة من البطولات الكبرى سأكتسب المزيد من الخبرة".



وأضافت معلقة على خبرة كفيتوفا "الخبرة يمكن أن تقدم لك أشياء جيدة، يمكنها فقط أن تساعد في إدارة أشياء ومواقف مختلفة تظهر في هذه المرحلة من البطولة".

