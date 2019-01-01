إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالقدس المحتلة

استهدفت عملية دهس بمركبة، مساء اليوم السبت، شرطة الاحتلال الإسرائيلية قرب قرية حزما شرقي القدس المحتلة.



من جانبها كشفت مصادر عبرية منذ قليل، عن أن العملية نتجت عنها إصابة 4 من جنود الاحتلال بعد تعرضهم للدهس قرب بلدة حزما، ولم تعرف خلفية الحادث بعد، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية.



فيما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان بينما تجري قوات كبيرة من جنود الاحتلال عمليات تمشيط في المكان بحثا عن منفذ العملية.



ولم يتبن أي تنظيم أو فصيل من فصائل المقاومة حتى الآن العملية ضد جنود الاحتلال.



وتشهد دولة الاحتلال منذ الأسبوع الماضي اضطرابات واسعة إثر اعتداءات عنصرية لجنود الاحتلال على يهود إثيوبيين خرجوا في تظاهرات منددة بمقتل شاب منهم على يد الاحتلال.