وكيل تعليم القليوبية يوافق على عقد لجنة خاصة لطالب محبوس

وافق طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على عقد لجنة خاصة لأحد الطلاب المحبوسين بسجن المرج لأداء امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني.



وأكد عجلان، أنه تم توفير لجنة للطالب لأداء الامتحان مكونة من ملاحظين ومراقب يوميا خلال فترة الامتحانات حرصا على مستقبل الطالب، مشيرا إلى أنه يؤدى 2379 طالبا امتحانات الدور الثاني في 13 لجنة على مستوى المحافظة في مادتي اللغة العربية والمجال الصناعي.



وشدد "عجلان" على توفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.



فيما قالت عايدة جبريل رئيس لجنة الإدارة بالإعدادية المهنية للدور الثاني، أن الامتحانات تسير بهدوء وأنه يوجد 528 طالبا بإدارة بنها و519 بقليوب و18 بالقناطر الخيرية و263 بغرب شبرا و156 بشرق شبرا و13 بشبين القناطر و830 بالخانكة و52 بكفر شكر.



فيما استعرضت عزة مصطفى رئيس لجان تقدير الدرجات بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية الإجراءات المتعلقة ببدء أعمال التصحيح غدا الأحد بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببنها.