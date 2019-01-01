العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار قرب الفلوجة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثالث، نتيجة إطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش "البو حوري" في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.



وأشارت الخلية في بيان لها، إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المسلحين، مؤكدة، أن "الحادث وقع أثناء مرور سيارة من نوع كيا بنقطة التفتيش شرقي المدينة".