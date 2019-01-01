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اقتصاد

الهند تعتزم جمع 10 مليارات دولار من بيع سندات سيادية في الخارج

السبت 06/يوليه/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
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تعتزم الهند جمع ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي من بيع سندات سيادية في الخارج، وذلك بسبب وجود إقبال كبير على ديونها في السوق الأجنبية، حسبما صرح اليوم السبت مسئول مالي هندى كبير.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، عن وزير الشئون الاقتصادية الهندي سوبهاش جارج قوله فى مقابلة صحفية: "إنها بداية حذرة يتعين علينا القيام بها". "فيما يتعلق بإدارة المخاطر، لا أرى أنها تتجاوز 15-10 من إجمالي عمليات الاقتراض، مما يجعل المبلغ يقارب الـ10 مليارات دولار".

وقد ارتفعت قيمة السندات السيادية في الهند أمس الجمعة، بعد أن قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان خلال خطاب مناقشة الموازنة، إن الحكومة ستقترض بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الموازنة، وهي خطوة ستخفف الضغط على الأسواق المحلية.

وتابع وزير الشئون الاقتصادية قائلا من نيودلهي: "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بإعداد برنامج إصدار السندات في الأسبوعين المقبلين"، مضيفًا أن الحكومة ستصدر المزيد من التفاصيل في سبتمبر عندما تعلن عن خططها للاقتراض خلال النصف الثاني من العام.

ولا تتوافر لدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سوى خيارات متضائلة لجمع الأموال في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الهندي تباطؤا في وتيرة النمو، مما يقلص من إيرادات الضرائب. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن خطط رئيس الوزراء الهندي لاقتراض 7.1 تريليون روبية (104 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية، وهو الهدف الذي تسعى وزيرة المالية إلى تحقيقة.

وفي ظل تسجيل الهند لأبطأ وتيرة نمو فى خمس سنوات خلال ربع العام الأخير، يرى مسئولون هنود بأن هناك فرصة لتخفيض تكاليف الفائدة عن طريق الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة منخفضة.
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