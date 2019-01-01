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رياضة

لأول مرة.. أحمد على يشارك في بطولة الأمم الإفريقية

السبت 06/يوليه/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
وكالات
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شارك أحمد علي كامل، مهاجم منتخب مصر، لأول مرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا على أرض الفراعنة وتمتد حتى 19 يوليو الجاري.

وحل أحمد علي بديلًا في بداية الشوط الثاني على حساب مروان محسن في ظل الأداء الباهت الذي قدمه الأخير خلال الشوط الأول من عمر لقاء منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.

وأجرى أحمد علي،عمليات الإحماء بين شوطي اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وكان أحمد علي قد اعتلى صدارة هدافي الدوري المصري، لكنه لم يشارك في لقاءات الدور الأول للكان مع منتخب الفراعنة وجلس بديلًا.
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