"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الذكرى التاسعة لرحيل المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد.

وقال الباز، إن كل ما قيل وتردد عن نصر حامد أبو زيد ليس صحيحا، بل يمكن أن نقول إن نصر حامد أبو زيد واحد من الذين خدموا الإسلام في تاريخه، موضحا أن نصر حامد أبو زيد كان يعتبر القرآن مقدسا، وليس كما أشيع عنه بأنه لا يقدس القرآن وأنه كافر وعليه يجب أن يفارق زوجته.

واستكمل أن نصر حامد أبو زيد كان يقدس القرآن الكريم ولكنه كان يرى أن تفسير القرآن يخضع لظروف العصر، منوها إلى أن من وقفوا أمام نصر حامد أبو زيد وقفوا لأنه كان يهدد مصالحهم، وليس لأنه ضد الإسلام.

وواصل أن نصر حامد أبو زيد كان أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، موضحا أنه تقدم ببحوث للترقية إلى درجة أستاذ، وكان أحد أعضاء لجنة الترقية الدكتور عبد الصبور شاهين، الذي كتب تقريرا سيئا في نصر حامد أبو زيد، وخان الأمانة العلمية وسرب هذا التقرير إلى الصحف، وسبب ذلك، أن نصر أبو زيد كتب ضد الذين يعملون في شركة توظيف الأموال، وكان عبد الصبور شاهين أحد مستشاري شركات توظيف الأموال.