مستقبل بوجبا يلقي بظلاله على جولة يونايتد في شرق آسيا

مع استعداد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للسفر إلى استراليا مطلع الأسبوع الحالي لخوض مرحلة الاستعداد التي تسبق الموسم الجديد، يستمتع بول بوجبا لاعب وسط الفريق، والذي يبدو مستقبله غامضا، بوقته على بعد الاف الأميال فينيويورك.



ولجأ اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يركض في سنترال بارك في نيويورك وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية وهو يضرب أغطية الزجاجات ضمن أحدث صيحة من صيحات التحدي على الانترنت.



ولم يؤد أي شيء من هذا لإثارة قلق يونايتد كثيرا بعد أن منح النادي لاعب وسطه الاذن لتمديد أجازته عقب جدول مباريات ومنافسات لم يتوقف ويعود لكأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا.



لكن أكثر ما اثار قلق النادي وتسبب له في صعوبات هو التصريحات التي أدلى بها وكيل أعمال بوجبا الأسبوع الماضي والتي قال فيها إن اللاعب ينوي مغادرة يونايتد.



وقال مينو رايولا في مقابلة مع صحيفة تايمز "الكل يعرف عزمه على الرحيل. نتناقش في هذا الشأن".



وتسببت نوبة الغضب هذه في اثارة حالة من الهوس المتوقع والتكهنات التي لا تنتهي مع إعلان ريال مدريد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره الوجهة المفضلة للاعب، أنه سيقدم عرضا ماليا لضم بوجبا إضافة للتخلي عن الثنائي جاريث بيل وايسكو ضمن نفس الصفقة.



وبغض النظر عما إذا كان بوجبا سينضم ليونايتد في جولته الحالية ام لا، فإن أحاديث الانتقال ستصاحب الفريق بدون شك في كافة الانحاء في استراليا وسنغافورة والصين.



ومن المقرر رسميا أن ينضم لاعب الوسط لبقية أفراد التشكيلة هذا الأسبوع قبل أول مباراة للفريق أمام بيرث جلوري في 13 يوليو الجاري لكن على يونايتد أن يتخذ قرارا حاسما بشأن مدى التسامح الذي

سيتعامل به مع حالة الاضطراب هذه.



ويبدو أن هناك تطابقا بين هذا الموقف وبين ما حدث لفيليب كوتينيو في 2017 الذي أجبر ليفربول على الموافقة على رحيله على الرغم من أن عقده كان لا يزال قائما.



وعلى الرغم من أن يونايتد ليس مطالبا ببيع بوجبا، مع تبقي عامين في عقده ووجود خيار لدى النادي لتمديد التعاقد لعام ثالث، فإن هذا سيؤدي لوابل من الاسئلة بشأن نواياه وذلك عندما تصل طائرة الفريق إلى استراليا هذا الأسبوع.