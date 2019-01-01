مهرجان ترفيهي لطلاب شمال سيناء تنظمه الكشافة البحرية بالعريش

نظمت الجمعية المصرية للكشافة البحرية، فرع شمال سيناء، بالتنسيق مع مركز شباب العريش، المهرجان الترفيهى الثالث لطلاب المرحلة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالمحافظة.

وأشار الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة البحرية بفرع شمال سيناء الى أن المهرجان أقيم داخل مقر مركز شباب العريش بحضور عدد من القيادات وطلاب المرحلة الثانوية، منوها الى أنه يقام للعام الثالث على التوالى، ويهدف الى الترفيه عن طلاب المرحلة الثانوية بعد انتهاء الامتحانات وخلق جو ترويحى لهم بعد عام شاق من الضغط النفسى والذهنى، الى جانب تهيأتهم لمجالات العمل العام خلال العطلة الصيفية والاشتراك في برامج وأنشطة تفيد المجتمع المحلى.

وأضاف أن المهرجان تضمن ألعاب ترفيهية وعروضا رياضية وكشفية وورش فنية وثقافية واجتماعية.