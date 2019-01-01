السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

مهرجان ترفيهي لطلاب شمال سيناء تنظمه الكشافة البحرية بالعريش

السبت 06/يوليه/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
نظمت الجمعية المصرية للكشافة البحرية، فرع شمال سيناء، بالتنسيق مع مركز شباب العريش، المهرجان الترفيهى الثالث لطلاب المرحلة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالمحافظة.
وأشار الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة البحرية بفرع شمال سيناء الى أن المهرجان أقيم داخل مقر مركز شباب العريش بحضور عدد من القيادات وطلاب المرحلة الثانوية، منوها الى أنه يقام للعام الثالث على التوالى، ويهدف الى الترفيه عن طلاب المرحلة الثانوية بعد انتهاء الامتحانات وخلق جو ترويحى لهم بعد عام شاق من الضغط النفسى والذهنى، الى جانب تهيأتهم لمجالات العمل العام خلال العطلة الصيفية والاشتراك في برامج وأنشطة تفيد المجتمع المحلى.
وأضاف أن المهرجان تضمن ألعاب ترفيهية وعروضا رياضية وكشفية وورش فنية وثقافية واجتماعية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

منذ أقل من ساعة

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

منذ حوالي 13 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منذ يوم

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

image description

"لن ننساكم".. جماهير استاد القاهرة تحيي ذكرى استشهاد المنسي ورفاقه (صور)

image description

توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

ستوديو

ياسمين علي توضح حقيقة رفضها تقديم "ديو" مع مدحت صالح.. فيديو

مصر تخسر أمام جنوب إفريقيا 1-0 وتودع كان 2019 (فيديو)

أنغام تكشف عن صورة حديثة لنجل شقيقتها: عيون خالتو.. شاهد

جنوب إفريقيا تتقدم بالهدف الأول أمام مصر (فيديو)

ads

رياضة

البرتغالي سوزا يواجه الإسباني نادال في دور الـ16 ببطولة ويمبلدون للتنس

سكاي: دي ليخت تواصل مع ساري هاتفيا لمعرفة دوره في يوفنتوس

مدرب نيجيريا: منتخبنا صغير السن.. وتعلمنا درس مدغشقر جيدًا

"لورش" يسجل هدف فى مرمى منتخب مصر

الرئيس نيوز

بمشاركة وردة وصلاح.. مصر تودع أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا

انتحار شاب حزنا على وفاة والدته في "عين شمس"

الري: استخدام "الاستشعار عن بعد" لمواجهة التعديات على النيل

بالصور.. أسر الشهداء ترفع لافتات في استاد القاهرة

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

واشنطن تُعلق مباحثاتها مع طالبان من أجل الفصائل الأفغانية المتناحرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

آخر ما كتب الوجد فى دفتر العاشقين

الهدف

الحادث الليلى

رقصة امرأة ليست شابة

صفحتنا ع الفيس بوك