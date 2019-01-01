أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة أسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث عقدت مكتبة أبو الريش محاضرة "الانفجار البركاني" ألقتها سحر مكى، وأشارت إلى أنه تعتبر البراكين من أنواع التضاريس البرية أو البحرية والتى تتميز عن غيرها من التضاريس بخروج مواد منصهرة حارة مصحوبة بغازات من أعماق القشرة الأرضية إلى سطحها، الأمر الذى يؤدى لتشكيل المواد المنصهرة لمظاهر أرضية جديدة كالتلال المخروطية أو الجبال البركانية.



وأضافت البراكين هى وسيلة طبيعية للتخلص من حرارة الأرض والضغط الداخلى وتحقيق التبريد، وأن البراكين تنفجر نتيجة لعاملين أساسيين هما الكثافة والضغط، موضحة أن هناك أنواع للبراكين "البراكين النشطة على مدار الوقت، البراكين غير النشطة"، وللبراكين إيجابيات وسلبيات منها تشكل البراكين عاملا جاذبا للسياح، تشكل الحمم والرماد الناجمة عن البراكين غذاء جيدا للتربة، الأمر الذى يجعلها تربة خصبة للزراعة، وعامل مهم فى توليد الطاقة الحرارية الأرضية، وتحصد البراكين العديد من الأرواح نتيجة للثوران البركانى، تدمير مساحات واسعة من الغابات الزراعية، أو تغيير ملامحها للأبد.



وعقدة مكتبة كلح الجبل غرب محاضرة "أهمية دور المرأة فى المجتمع المصرى" ألقاتها نصرة عبد الفتاح، حيث أشارت إلى للمرأة دور كبير فى المجتمع حيث تميزت المرأة عبر العصور بمشاركتها الفاعلة فى شتى المجالات فلعبت أدوار عديدة منها كشاعرة وملكة وفقيهة ومحاربة وفنانة ومعالجة وغيرها، ومازالت المرأة تتعب وتكد فى سبيل بناء أسرتها ورعايتها، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده، وذلك ما يجعل المهام التى تمارسها المرأة فى مجتمعاتنا لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها.



وأقام قصر ثقافة الرديسية أمسية شعرية أدارها الشاعرابوالحسن عبدالهادى والشاعرحسين محمد.



وعقد بيت ثقافة توشكى محاضرة "الآثار الإيجابية لتأميم قناة السويس" ألقاها أحمد سليمان، حيث أشار أنه لم تنبع خطورة القرار من توقيت اتخاذه فقط وإنما من الصمود فى تحمل ومواجهة ردود أفعاله، وجاء قرار التأميم مصريا من أجل استعادة حق مصر فى إدارة القناة وإيراداتها، وحرصت مصر وهى تسترد هذا الحق على المحافظة على المواثيق الدولية وعلى كل الاتفاقيات الخاصة بحرية الملاحة فى القناة، ومن الآثار المترتبة على التأميم احترام سيادة مصر، عزل إدارة القناة عن سياسة أى دولة.



وعقد قصر ثقافة دهميت محاضرة "الاستخدام الأمثل للإستفادة من مواقع الإنترنت" ألقاها محمد جمال عبد الناصر، أشار إلى أن الإنترنت استخدامات متعددة منها فى الثقافة وهى أكثر ما يمكن تحصيله من شبكة الإنترنت من خلال متابعة الأخبار المحلية والعالمية والحصول على الكتب والموسوعات التى يمكن أن تضيف معارف جديدة فى كافة المجالات، وتوجد العديد من المواقع المتخصصة التى يسهل الوصول إليها من خلال محركات البحث المختلفة، يساعد على الاتصال والمشاركة حيث يمكن إرسال بريد إلكترونى إلى أى شخص في العالم خلال أقل من دقيقة، والتواصل معه، كما يسمح الإنترنت التواصل مع الآخرين عبر مواقع الدردشة، ويمكن عن طريق الإنترنت تنمية العديد من المهارات العملية والفكرية بل والبدنية أيضا، فالعديد من المواقع الإلكترونية تتيح فرص التدريب على مهارات العمل المتعلقة بالإنترنت مثل التسويق الإلكترونى أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعى.