"90 دقيقة" يستعرض فيلم "ذاكرة الأمة".. والباز: ينجي من الشرور

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيلم "ذاكرة الأمة" عن أهم الأحداث التاريخية منذ عام 1798 حتى 2013، وهو الفيلم الذي نشرته القناة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع يوتيوب.

وتستعرض الحلقة الأولى أبرز الأحداث التاريخية والسياسية التي شهدتها مصر في شهر يوليو، بداية من الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وحتى أداء المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية، رئيسا لمصر لمدة عام بعد ثورة 30 يونيو.

وعقب الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، على الفيلم، قائلًا: "وسيلة لإنعاش ذاكرة الناس، فالمعرفة مهمة جدًا، تنجي الإنسان من شرور كثيرة".