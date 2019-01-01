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عالم

إغلاق جسر ويستمنستر في لندن بعد ارتطام زورق سياحي به

السبت 06/يوليه/2019 - 10:12 م
جريدة الدستور
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ارتطم بعد ظهر اليوم السبت زورق سياحي بإحدى قواعد جسر ويستمنستر الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إن الجسر تم إغلاقه إثر الحادث، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب في الحادث.

ولم يعلن حتى الآن حجم الضرر الذي سببه الحادث ولا أسبابه.

وتبين صور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، أن الزورق اصطدم عند سقفه بالجزء السفلي من الجسر.
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