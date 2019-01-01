السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

سياسي

تعديلات "دفاع البرلمان" النهائية على قانون المرور الجديد

السبت 06/يوليه/2019 - 10:11 م
النائب يحيي الكدواني
النائب يحيي الكدواني
عائشة حسن
طباعة
قال النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات على مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، حتى يصبح قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت بعض المواد المجحفة على السائقين، لن تعمل على ضبط الحركة المرورية، بقدر ما ستفتح باب التهرب والفساد من جديد نتيجة خوف المواطنين من سلك جملة الإجراءات الصعبة والمعقدة والعقوبات بغرامتها الضخمة التي سيعجز كل سائق عن دفعها.

وأوضح الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديلات تضمنت خفضت قيمة الغرامة الخاصة بتجاوز السرعة المحددة، بالإضافة إلى أن زيادة عدد النقاط الخاصة بطرق القيادة الصحيحة إلى 50 نقطة، لكي يتم إعطاء فرصة للسائقين بأن يعدلوا من طريقة سريهم في الشارع، فوضع نقاط قليلة وبعدها يتم سحب الرخصة لن تُجدي عند تنفيذ القانون، فالكثير من السائقين يخطئون في اليوم أكثر من 4 نقاط، الأمر الذي سيجعلهم يسيرون خطأ والنقاط تتراكم حتى يتم سحب الرخصة منهم، ومن ثم القانون لم يحل الأمر.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بوضع نظام لسير المقطورات لتحديد الطرق والساعة التي ستسير فيها هذه المقطورات، ومراقبة شبكة الطرق بجهاز إلكتروني لكشف إذا ما كان هناك مقطورات تخالف أو تسير في غير موعدها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وجنوب أفريقيا

منذ 18 دقيقة

منتخب مصر يودع "كان" 2019 بهزيمة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا

منذ يومين

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 13 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

image description

"لن ننساكم".. جماهير استاد القاهرة تحيي ذكرى استشهاد المنسي ورفاقه (صور)

image description

توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

ستوديو

ياسمين علي توضح حقيقة رفضها تقديم "ديو" مع مدحت صالح.. فيديو

مصر تخسر أمام جنوب إفريقيا 1-0 وتودع كان 2019 (فيديو)

أنغام تكشف عن صورة حديثة لنجل شقيقتها: عيون خالتو.. شاهد

جنوب إفريقيا تتقدم بالهدف الأول أمام مصر (فيديو)

ads

رياضة

البرتغالي سوزا يواجه الإسباني نادال في دور الـ16 ببطولة ويمبلدون للتنس

سكاي: دي ليخت تواصل مع ساري هاتفيا لمعرفة دوره في يوفنتوس

مدرب نيجيريا: منتخبنا صغير السن.. وتعلمنا درس مدغشقر جيدًا

"لورش" يسجل هدف فى مرمى منتخب مصر

الرئيس نيوز

بمشاركة وردة وصلاح.. مصر تودع أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا

انتحار شاب حزنا على وفاة والدته في "عين شمس"

الري: استخدام "الاستشعار عن بعد" لمواجهة التعديات على النيل

بالصور.. أسر الشهداء ترفع لافتات في استاد القاهرة

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

واشنطن تُعلق مباحثاتها مع طالبان من أجل الفصائل الأفغانية المتناحرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

آخر ما كتب الوجد فى دفتر العاشقين

الهدف

الحادث الليلى

رقصة امرأة ليست شابة

صفحتنا ع الفيس بوك