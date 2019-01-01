تعديلات "دفاع البرلمان" النهائية على قانون المرور الجديد

قال النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات على مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، حتى يصبح قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت بعض المواد المجحفة على السائقين، لن تعمل على ضبط الحركة المرورية، بقدر ما ستفتح باب التهرب والفساد من جديد نتيجة خوف المواطنين من سلك جملة الإجراءات الصعبة والمعقدة والعقوبات بغرامتها الضخمة التي سيعجز كل سائق عن دفعها.



وأوضح الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديلات تضمنت خفضت قيمة الغرامة الخاصة بتجاوز السرعة المحددة، بالإضافة إلى أن زيادة عدد النقاط الخاصة بطرق القيادة الصحيحة إلى 50 نقطة، لكي يتم إعطاء فرصة للسائقين بأن يعدلوا من طريقة سريهم في الشارع، فوضع نقاط قليلة وبعدها يتم سحب الرخصة لن تُجدي عند تنفيذ القانون، فالكثير من السائقين يخطئون في اليوم أكثر من 4 نقاط، الأمر الذي سيجعلهم يسيرون خطأ والنقاط تتراكم حتى يتم سحب الرخصة منهم، ومن ثم القانون لم يحل الأمر.



وأشار إلى أن اللجنة طالبت بوضع نظام لسير المقطورات لتحديد الطرق والساعة التي ستسير فيها هذه المقطورات، ومراقبة شبكة الطرق بجهاز إلكتروني لكشف إذا ما كان هناك مقطورات تخالف أو تسير في غير موعدها.