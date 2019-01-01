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مصر

خطة الرى لمتابعة الفيضان بالتعاون مع السودان

السبت 06/يوليه/2019 - 10:04 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس أيمن شديد رئيس بعثة الري المصري بالسودان، حيث تم مناقشة استعدادات الري المصري بالسودان لاستقبال الفيضان وجاهزية محطات الرصد ومراجعة المقاييس على النيل الرئيسي لمتابعة المناسيب بالأحباس المختلفة، ومتابعة أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بالتعاون مع وزارة الري السوداني.

من جانبه قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم التعاون مع السودان من خلال الهيئة الفنية المشتركة، والسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده واستمرار الرصد المائي على النهر في أحباسه العليا.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أهم اختصاصات الهيئة تتعلق برسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة إيراد النيل والاشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة للتقدم بها الى حكومتي البلدين لإقرارها، والاشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتين.

يذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أنشئت بناء على المادة الرابعة من اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، وبموجب  البروتوكول الصادر في القاهرة في 17 يناير 1960.
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