أسرة الشهيد مصطفى محمد عثمان تناشد محافظ أسيوط بإطلاق اسمه على ميدان بالمحافظة

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، رسالة أسرة الشهيد مصطفى محمد عثمان، إلى الدكتور جمال نور الدين محافظ أسيوط، والتي تحمل مناشدة للمحافظ لإطلاق اسم الشهيد على ميدان بالمحافظة.

وأوضح الباز، أن أسرة الشهيد تطالب المحافظ الدكتور جمال نور الدين، بإطلاق اسم الشهيد على ميدان الحمامة في المحافظة حيث نشأت الأسرة والشهيد.

وأكد الباز، أن طلب أسرة الشهيد هو طلب مشروع للغاية، وأرجو من محافظ أسيوط أن يستجيب لهذه الأسرة .