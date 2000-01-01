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مصر

براتب يصل لـ4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 4900 فرصة عمل

السبت 06/يوليه/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 4900 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأجهزة المنزلية ببني سويف، براتب يصل لـ4000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مهندس إنتاج، و50 مهندس صيانة، و100 مهندس جودة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس هندسة، وألا يزيد عمره على 30 سنة، وذلك براتب يبلغ 4000 جنيه.

كما تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2500 فني إنتاج، وذلك من الجنسين، و1000 فني صيانة، و500 فني جودة، و250 مسئول أمن، وذلك من الجنسين، وذلك براتب يبلغ 2500 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 150 مندوب تسليم، براتب 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأيضا 150 سائق، وذلك برخصة أولى وثانية وثالثة، براتب 2500 جنيه.

وتطلب الشركة أيضا، 50 عامل خدمات، و50 عامل إنتاج، وذلك براتب 2000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل محو أمية، أو بدون مؤهل.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01127755116، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، كوم أبو راضي الوسطى، بني سويف.
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