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مصر

السيسى يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية

السبت 06/يوليه/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى النيجر مساء اليوم السبت، لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التي تستضيفها نيامي غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تلك الاتفاقية تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق لاندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد معدلات التجارة البينية للدول الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الإفريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينا للتكامل الاقتصادي الإفريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي سيعلن عن إطلاقها الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.
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