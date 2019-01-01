رابينو تنتقد الفيفا بسبب جدول المباريات والجوائز المالية لكأس العالم للسيدات

شنت ميجان رابينو القائدة المشاركة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم هجوما على الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وذلك عشية نهائي كأس العالم للسيدات قائلة إن المؤسسة الدولية لا تحترم رياضة السيدات.



قالت رابينو إن قرار الفيفا بالسماح بإقامة نهائي كأس كوبا أمريكا ونهائي الكأس الذهبية في نفس يوم نهائي كأس العالم للسيدات "لا يصدق".



وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية "هذا أمر مزعج للجميع. تمثل هذه فكرة مزعجة لنا كأشخاص نعمل في عالم كرة القدم ونلعب كرة القدم. لا يمكن وضع كل شيء في نفس اليوم، هناك وبكل وضوح مباراتان نهائيتان آخريان تجريان في نفس الوقت لكن هذا نهائي كأس عالم.. هذا هو الأمر ببساطة...قم بإلغاء كل شيء آخر في هذا اليوم، لذا فإنني لا أعرف كيف حدث هذا. قرأت في مكان ما أنهم قالوا أنهم لم يفكروا في هذا الأمر...هذه مشكلة".



وسيجمع نهائي كأس كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو في ريو غدا الأحد بينما ستقام المباراة النهائية للكأس الذهبية بين الولايات المتحدة والمكسيك في شيكاجو.



ولا تتعارض المباراتان مع موعد نهائي كأس العالم للسيدات الذي سيقام في ليون بين الولايات المتحدة وهولندا.



وقالت رابينو "نهائي كأس العالم للسيدات سيقام مبكرا للغاية وهذا أمر لا يصدق حقا. لذا فانني لا أشعر بنفس المستوى من الاحترام الذي يتعامل به الفيفا مع منافسات الرجال وبشكل عام".



وقال متحدث باسم الفيفا في بيان ارسل لرويترز "يتم تحديد موعد المباريات والاحداث المختلفة عن طريقة عملية استشارية شاملة تشمل كافة الأطراف المعنية وتضع في حسبانها عدة معايير مختلفة بالنسبة لجدول المباريات الدولية للرجال والسيدات، ناقش الفيفا والاتحادات القارية جدول المباريات المعني بشكل عام لتقليل امكانية أي تعارض في التوقيت".



كما استهدفت رابينو الفيفا بسبب الجوائز المالية التي يقدمها الاتحاد الدولي في كأس العالم للسيدات.

وكان جياني انفانتينو رئيس الفيفا قد اقترح مضاعفة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات إلى 60 مليون دولار.



وقالت رابينو "هذا ليس عدلا. يجب أن نضاعف الجوائز من الآن وأن نجعلها أربعة اضعاف من المرة القادمة. هذا ما كنت اعنيه عندما تعرضت لمسألة...هل أشعر بالاحترام؟".