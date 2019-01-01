تخفيض سعر المكرونة إلى 7.25 جنيه للكيلو بمنظومة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلا من 4 جنيهات.

وأشارت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - إلى أن الاتفاق يأتي في إطار دورها في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.