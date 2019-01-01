تخفيض سعر المكرونة إلى 7.25 جنيه للكيلو بمنظومة التموين
السبت 06/يوليه/2019 - 09:17 م
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلا من 4 جنيهات.
وأشارت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - إلى أن الاتفاق يأتي في إطار دورها في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
وأشارت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - إلى أن الاتفاق يأتي في إطار دورها في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.