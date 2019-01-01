محافظ بورسعيد يناقش سبل تحسين أداء منظومة مياه الشرب

عقد محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا مع قيادات إدارة الري بمنطقة القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمناقشة سبل تحسين أداء منظومة مياه الشرب وذلك في ضوء تكرار مشكلة انقطاع المياه.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بتكرار هذه الأزمة - مجددا - بأي حال من الأحوال، خاصة بعد أن قامت المحافظة برفع كفاءة منظومة مياه الشرب، كان آخرها تخصيص 5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد محطات الرفع على طول ترعة بورسعيد.

ووجه المحافظ بالتنسيق المتكامل والدقيق والمستمر بين إدارة ري القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق المياه بقناة السويس حول عمليات تطهير الترعة من ورد النيل وأعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع والمعالجة وغيرها على أن يكون هناك إخطار مسبق بين تلك الجهات للقيام بأعمال التطهير والصيانة وتقديم بيان واضح للمواطنين في حالة حدوث أي مشكلة طارئة أو الاستعداد لأعمال الصيانة والتطهير لتدبير الاحتياجات من المياه وتحديد زمن هذه العمليات من الصيانة والتطهير.