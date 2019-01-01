الهلال الأحمر التونسي: انتشال 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين

ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها اليوم من شاطئي جرجيس والكتف ببن قردان إلى 14 جثة، وتقوم وحدات الحرس البحري والحماية المدنية والهلال الأحمر وبلدية المكان في تونس تواصل رفع الجثث التي تعود لمهاجرين غير شرعيين أبحروا من سواحل مدينة زوارة الليبية وغرق مركبهم يوم الأربعاء الماضي بالمياه الإقليمية، وفق ما أكده رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسية منجي سليم.

وأشار سليم - في تصريح - إلى أنه تم تحويل الجثث إلى المستشفيين المحليين بجرجيس وبن قردان في انتظار عرضهم على الطبيب الشرعي، وستواصل الوحدات الأمنية والعسكرية البحرية التونسية عمليات التمشيط على امتداد الشريط الساحلي بالجنوب الشرقي، خاصة وأن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم يقارب 82 مهاجرا أغلبهم من أصول أفريقية لدول (جنوب الصحراء).