مدير تعليم الأقصر يناقش الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي

عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المدارس الثانوية بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي والفرصة الإلزامية للصف الأول الثانوي فى ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضبط وتنظيم الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

بدأ عايد الاجتماع بشرح الهدف من تطبيق النظام التعليمي الجديد والجهود التي بذلتها الدولة في الوقت القصير لتطبيقه، مشيرا إلى أن هدف الدولة هو تحسين مهارات الطلاب وتغيير نظام التقويم ورفع جودة ومستوى التعليم الحكومي.

وطالب مديري المدارس الالتزام بالدور الإيجابي لمدير المدرسة داخل المؤسسة التعليمية، موجها بضرورة عمل دفتر زيارات غير مقسم لمواد دراسية وإعداد قاعدة بيانات بالمعلمين بكل مدرسة ثانوية على شيت أكسل، موضحا به الإسم رباعيا، الرقم القومي، كود المعلم، تاريخ التعيين، تاريخ استلام العمل بالمدرسة، التخصص، المادة القائم بتدريسها، الصف الدراسي الذي يقوم بتدريسه، وضرورة حصر ميزانية المدرسة من عدد فصول وعدد طلاب وموقف العجز والزيادة.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالكتاب الدوري رقم 686 والخاص بالإجراءات التي يجب اتباعها بخصوص شكاوى الطلاب من الامتحان الإلكتروني، وكذلك الالتزام بالقرار الوزاري رقم 131 والخاص بالتظلم من نتائج الامتحانات الورقية.

كما طالب عايد خلال الإجتماع بإرسال تقرير أسبوعي بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي لإدارة التعليم الثانوي بالمديرية.