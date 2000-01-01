بـ"العدل والعقل".. كيف رفعت الدولة الدعم عن الوقود دون تضرر الموطن البسيط

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التعامل مع رفع الشريحة الثالثة من الدعم عن أسعار الوقود، وزيادة الأسعار، يجب أن يتم من منظورين وهما العدالة والعقل.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه من منظور العدالة فإننا سنجد أن رفع الدعم عن الوقود، تسبب في زيادة الأسعار، ولكن على الجانب الآخر، فإن هذا الإجراء سبقه، إجراءات أخرى للمواطن وهي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بالإضافة إلى زيادة العلاوات الخاصة والاستثنائية.

واستكمل أنه تم ضخ مليارات في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين قبل رفع الدعم عن المشتقات البترولية.

وواصل أن المنظور الآخر الذي يجب أن نتعامل به مع هذه القضية هو منظور العقل، فرفع الدعم عن الوقود وزيادة الأسعار بنسبة 15%، لمس المواطنين الذين يمتلكون سيارات ولكن هؤلاء لم يتضرروا كثيرا فهم في النهاية قادرين، ولكن ما يعنينا هنا هو زيادة تعريفة الركوب التي تمس الموطن مباشرة، وهنا تدخلت الدولة لضبط الأسعار بعدة أشكال.

وذكر أن وزارات الداخلية والتموين، وجهاز حماية المستهلك، نظموا عدة حملات لربط أي تجاوزات تتعلق بأسعار الركوب أو المشتقات البترولية، كما أن جهاز حماية المستهلك خصص رقما ساخنًا لتلقي الشكاوى.