التحالف العربي ينفي استهداف الحوثي لأهداف داخل السعودية

نفى التحالف العربي في اليمن، مساء اليوم السبت، مزاعم الميليشيات الحوثية عن إصابة الطائرات المسيرة التي أطلقت في وقت سابق اليوم من صنعاء لأهداف سعودية داخل أراضي المملكة.



وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، في بيان اليوم، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت وأسقطت طائرات بدون طيار أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأضاف العقيد تركي المالكي "محاولات ميليشيات الحوثي البائسة لاستهداف المدنيين سيتم مواجهتها".



وأعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس الماضي عن اعتراض الدفاع الجوية للتحالف وإسقاط طائرات مسيرة كانت متجهة لمطار جازان جنوبي السعودية اطلقتها ميلشيا الحوثي.



وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن الأداة الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق طائرات مسيرة لاستهداف المدنيين.



وسقط عشرات المصابين من المدنيين جراء استهداف الحوثيين للمطارات المدنية جنوبي المملكة العربية السعودية خاصة مطارات مدينة أبها وجازان القريبة من الحدود اليمنية.

