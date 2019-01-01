افتتاح فعاليات "جامعة الطفل" بأسوان بمشاركة 218 دارسا

افتتحت جامعة الطفل بجامعة أسوان اليوم السبت فعاليات البرنامج الدراسي للطلاب الجدد والقدامى والذي يضم 218 طفلا، وذلك بهدف تنمية مدارك الأطفال وحثهم على الفهم والابتكار.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جامعة الطفل هي برنامج دراسي ثابت وموحد ويتم تطبيقه في 34 جامعة حكومية وأهلية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ويستهدف هذا البرنامج الأطفال من سن 9 إلى 15 عاما بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

وأضاف أن مدة البرنامج الدراسي للطلاب القدامى والجدد تبلغ 12 يوما ويتضمن تنظيم العديد من الزيارات لكليات الجامعة والتي تبدأ بزيارة كلية الطب ومستشفى أسوان الجامعي للتعرف على الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى، ثم زيارة مركز بحوث الزلازل بمدينة أسوان للتعرف على كيفية التنبؤ بوقوع الزلازل، وأيضا زيارة المتحف النوبي والتعرف على علم المصريات، يليه زيارة كلية هندسة الطاقة للتعرف على أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تتميز بها أسوان.

من جانبه أوضح منسق جامعة الطفل الدكتور علي عباس دندراوي أن البرنامج يتضمن - أيضا - زيارة كليتي التربية والتربية النوعية والمشاركة في ورشة عمل عن الفن التشكيلي لدى الأطفال، وزيارة البوابة الالكترونية ومركز المعلومات بجامعة أسوان للتعرف على كيفية إنشاء موقع وبريد إلكتروني، ثم تفقد معامل كليتي الزراعة العلوم والمعامل المختلفة بهما، وزيارة متحف النيل ثم المشاركة في ورشة عمل حول كيفية ابتكار مشروع إبداعي متميز.