الإسماعيلي يلتقي المقاولون وديا.. 17 أو 18 يوليو

اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره بفريق المقاولون العرب على إقامة مباراة ودية بينهما يوم 17 أو 18 من يوليو الجاري، وذلك ضمن سلسلة التجارب التي يخوضها الدراويش استعدادا للقاء الزمالك بجانب خوض منافسات الموسم الجديد.

وأدى لاعبو الإسماعيلي تدريبات اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية قبل المشاركة في الموسم الكروي الجديد، بينما أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب.