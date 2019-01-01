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رياضة

مدرب الكاميرون: بطء الأداء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا

السبت 06/يوليه/2019 - 09:06 م
الهولندى كلارنيس
الهولندى كلارنيس سيدورف
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قال الهولندى كلارنيس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون إن البطء والسلبية كانا وراء الهزيمة أمام نيجيريا خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم السبت على استاد الاسكندرية في إطار منافسات دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.
وأفاد بأن نيجيريا بدأت المباراة بشكل أفضل وبأننا عانينا من السلبية والبطء بعض الشىء خلال الشوط الاول وحاولنا في شوط المباراة الثانى ولكن الأداء كان بطيئا.
واضاف سيدورف - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة -: كرة القدم لابد فيها من رابح واحد ولا افكر في مستقبلي الان بل في الفريق والعمل علي تحسينه في الفترة المقبلة، فهذه هى الرياضة.
وقال المدرب الهولندي أشعر بالإحباط، كنا متوترين واللاعبين قدموا ما بوسعهم، معربا عن استمتاعه بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين.
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