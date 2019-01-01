4 ضمانات لحماية المحامين في القانون الجديد

نصت تعديلات قانون المحاماة في شكلها النهائي الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومن المقرر عرضه غدا على الجلسة العامة، على ضمانات لحماية المحامي، أثناء ممارسته وظيفته.



وفيما يلي تنشر الدستور 4 مواد حققت ذلك:



-لا يجوز القبض على محام أو التحقيق معه أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم السب والقذف والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة.



- لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أي من أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.





- وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.



- لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيزها القانون.

