غدا.. بدء أعمال المؤتمر الأول لمركز علاج السكتات الدماغية بطب الإسكندرية

تبدأ غدا الأحد أعمال المؤتمر الأول لمركز علاج السكتات الدماغية بكلية الطب جامعة الإسكندرية للتعرف على أحدث تقنيات سرعة الكشف عن علاج السكتات الدماغية وجلطات المخ "الذكاء الاصطناعي".

وقال أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة العلاجية بكلية الطب جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة ياسين منصور، في تصريح اليوم السبت، إن الإحصائيات العالمية تشير إلى حدوث حالة سكتة دماغية جديدة كل ثانيتين في العالم.

وأضاف أن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة، ففي غياب العلاج يتعرض ثلث المرضى للوفاة والثلثين الآخرين ما بين إعاقة خفيفة إلى خطيرة، كما يعاني 50 % من الحالات من اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية، لافتا إلى أن القيمة التقديرية لتكلفة علاج السكتات الدماغية تصل إلي 18 مليار جنيه سنويا.