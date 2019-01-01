جهاز حماية المستهلك: ضبط مستودعات غاز تبيع بأزيد من السعر المقرر

أعلن جهاز حماية المستهلك عن قيام سيارات الضبطية القضائية بشن حملات أسفرت عن ضبط مستودعات غاز يتم فيها البيع بأزيد من السعر المقرر فى مناطق الحرفيين والمرج والسلام وشبرا بمحافظة القاهرة، وبمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وأوضح الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان مساء اليوم، أنه تم التحفظ على 5000 أنبوبة غاز للاستهلاك المنزلي، وتوزيعها على المواطنين بالسعر الرسمي، تحت إشراف مديريات التموين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وشدد عبد المعطي على كافة المستودعات بضرورة الاعلان بشكل واضح عن أسعار أسطوانة الغاز طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والالتزام بالبيع بالسعر المعلن والمحدد.

وفي سياق آخر، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم رصد بعض المخالفات لسائقي سيارات نقل الركاب، وعدم التزامهم بالتعريفة المقررة، منوها بأنه تم إتخاذ الاجراءات اللازمة، بالتنسيق مع ادارات المرور والمواقف، مشددا على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنا خط السير والأجرة المحددة، مؤكدا أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور، وسيتم اتخاذ اجراءات فورية حال مخالفة ذلك.

وأهاب عبد المعطي بجموع المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق، منوها إلى أن الجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب 01281661880، أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.