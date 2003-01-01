افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لـ"مصر بكم أجمل" بالإسكندرية

افتتح مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدى سعد اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

ويستمر البرنامج لمدة 6 أيام؛ لتدريب 45 شابًا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

ووجه مدير المديرية الشكر لوزير القوى العاملة لاهتمامه وحرصه على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيدا بجهود مسئولى التفتيش والتشغيل في دمج هذه الفئة في سوق العمل تنفيذًا للقانون الذي منحهم الحق في العمل.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة مصطفى عيادة أهمية دور وزارة القوى العاملة في ملف ذوي القدرات الخاصة في التشغيل، وذلك لتدريب وتأهيل وتشغيل شباب الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

حضر الافتتاح منسق عام المبادرة بالمديرية آمال محمود.. وتناول البرنامج التدريبي محاضرات حول أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك التدريب على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين وتحديات المجتمع.

وأوضحت مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل"، عطيات سيد أبوزيد أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.