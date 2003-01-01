السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لـ"مصر بكم أجمل" بالإسكندرية

السبت 06/يوليه/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
افتتح مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدى سعد اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.
ويستمر البرنامج لمدة 6 أيام؛ لتدريب 45 شابًا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.
ووجه مدير المديرية الشكر لوزير القوى العاملة لاهتمامه وحرصه على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيدا بجهود مسئولى التفتيش والتشغيل في دمج هذه الفئة في سوق العمل تنفيذًا للقانون الذي منحهم الحق في العمل.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة مصطفى عيادة أهمية دور وزارة القوى العاملة في ملف ذوي القدرات الخاصة في التشغيل، وذلك لتدريب وتأهيل وتشغيل شباب الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.
حضر الافتتاح منسق عام المبادرة بالمديرية آمال محمود.. وتناول البرنامج التدريبي محاضرات حول أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك التدريب على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين وتحديات المجتمع.
وأوضحت مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل"، عطيات سيد أبوزيد أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حارس زيمبابوي المتهم بالتفويت لـ"الكابتن": أفكر في الانتحار

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

image description

توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ستوديو

أول تعليق لنشوى مصطفى بعد زواج نجلها.. وكيف حصنته وعروسه من الحسد؟ (صور)

موسى عن توجيه السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب: الاستاد تزين بهم

أول تعليق لبوراك أوزجفيت بعد زيارته للبنان.. صورة

أحمد موسى: أتوقع فوز مصر على جنوب أفريقيا.. "منتخبنا رجالة" (فيديو)

ads

رياضة

رابينو تنتقد الفيفا بسبب جدول المباريات والجوائز المالية لكأس العالم للسيدات

الإسماعيلي يلتقي المقاولون وديا.. 17 أو 18 يوليو

مدرب الكاميرون: بطء الأداء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا

مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل لدور الـ8 وتعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر

الرئيس نيوز

أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ترفع صورهم في استاد القاهرة

السيسي يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي "الاستثنائية"

"الصحة": هل يتم تداول أدوية تسبب "الفشل الكلوي" في الصيدليات؟

"مستقبل وطن" يبحث إطلاق الموسم الثاني من دوري كرة القدم بالمحافظات

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

تنسيق 2019.. 25 ألف طالب يسجلون رغباتهم في أول أيام القدرات

إسلام سياسي

واشنطن تُعلق مباحثاتها مع طالبان من أجل الفصائل الأفغانية المتناحرة

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

آخر ما كتب الوجد فى دفتر العاشقين

الهدف

الحادث الليلى

رقصة امرأة ليست شابة

صفحتنا ع الفيس بوك