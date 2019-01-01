انطلاق المؤتمر الأول لتسويق العلوم بجامعة طنطا

افتتح نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى الشيخ، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور الرفاعي مبارك اليوم السبت المؤتمر والمعرض الأول الذي تنظمه كلية العلوم على مدار يومين لتسويق العلوم (CS1-Tanta 2019)، بمركز المؤتمرات، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع.

وقال عميد الكلية الدكتور عبد العزيز عبد الدايم إن المؤتمر يشهد عرض مخرجات البرامج التعليمية والاتجاهات البحثية للكلية في جلسات سوق عمل وجلسات اتجاهات بحوث على ممثلي ما يزيد عن 30 من مؤسسات سوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفا إلى أنه سيتم إلقاء 6 محاضرات عامة عن قانون حوافز العلوم الذي يسمح بالاستثمار في الجامعات والمؤسسات البحثية، والبحث العلمي كركيزة أساسية للهيئة العربية للتصنيع، والثروات الطبيعية وصناعة الأسمنت، والإدارة العلمية للمياه، وتدوير المخلفات، والبحث العلمي وصناعة الدواء.

وأضاف أنه سيعقد - على هامش المؤتمر - معرض للبرامج الدراسية العادية والخاصة بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية، كما سيتم تنظيم ورشتي عمل عن التسويق الطبي، والسلامة والصحة المهنية للطلاب وخريجي الكلية.