النيابة تأمر بفحص 3 أطنان معسل للتأكد من صلاحيته فى الساحل

طلبت نيابة الساحل تحريات المباحث، حول واقعة ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص، حيث طلبت النيابة سرعة التحريات حول مصدر هذه المنتجات وموردها، وضبطه فى أسرع وقت.

كان ضباط إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع معسل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لحيازته كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1،800 طن عسل أسود- 1،09 طن تبغ خام- 600 كيلو معسل)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

