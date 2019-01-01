مقتل ثلاثة في انفجار غازي بأحد المنازل في بولندا

تسبب انفجار غازي بأحد منازل مدينة بيتوم البولندية في مقتل أم وولديها.



صرح بذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي الذي هرع إلى مكان الحادث في المدينة التي تقع في مقاطعة سيليزيا العليا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البولندية (ب أ ب) اليوم السبت.



وأعرب مورافيسكي عن مواساته لذوي الضحايا.



وأصيب شخص رابع كان يمر بمكان الحادث وقت وقوعه بحروق شديدة ونقل بمروحية إنقاذ إلى مستشفى خاص بالمنطقة.



وذكرت السلطات أن هناك ثلاث إصابات أخرى بجروح مختلفة.



وتمكن عشرون من سكان المنزل من الانتقال إلى مكان آمن دون أن تصيبهم أضرار إثر الانفجار، وأشارت السلطات إلى أنهم نقلوا إلى مسكن آمن بديل.



أدى الانفجار إلى تحطم العديد من النوافذ، كما أن شقة في الطابق الأرضي احترقت عن آخرها.



وأفاد الفحص الأولي لقوات الإطفاء أن درجة متانة المبنى لم تتأثر بالحادث، ولم يتضح سبب الحادث إلى الآن.



صعب من مهمة الإنقاذ أن الشارع الذي يقع فيه المنزل الذي وقع فيه الانفجار كان يشهد عملية رصف.



تقع مدينة بيتوم الكبرى في فويفودشافت سيليزيا التي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال غربي كاتوفيتس، وكانت هذه المدينة لفترة طويلة مركزا هاما لتعدين الفحم.