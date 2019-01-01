السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مقتل ثلاثة في انفجار غازي بأحد المنازل في بولندا

السبت 06/يوليه/2019 - 08:54 م
جريدة الدستور
طباعة
تسبب انفجار غازي بأحد منازل مدينة بيتوم البولندية في مقتل أم وولديها.

صرح بذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي الذي هرع إلى مكان الحادث في المدينة التي تقع في مقاطعة سيليزيا العليا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البولندية (ب أ ب) اليوم السبت.

وأعرب مورافيسكي عن مواساته لذوي الضحايا.

وأصيب شخص رابع كان يمر بمكان الحادث وقت وقوعه بحروق شديدة ونقل بمروحية إنقاذ إلى مستشفى خاص بالمنطقة.

وذكرت السلطات أن هناك ثلاث إصابات أخرى بجروح مختلفة.

وتمكن عشرون من سكان المنزل من الانتقال إلى مكان آمن دون أن تصيبهم أضرار إثر الانفجار، وأشارت السلطات إلى أنهم نقلوا إلى مسكن آمن بديل.

أدى الانفجار إلى تحطم العديد من النوافذ، كما أن شقة في الطابق الأرضي احترقت عن آخرها.

وأفاد الفحص الأولي لقوات الإطفاء أن درجة متانة المبنى لم تتأثر بالحادث، ولم يتضح سبب الحادث إلى الآن.

صعب من مهمة الإنقاذ أن الشارع الذي يقع فيه المنزل الذي وقع فيه الانفجار كان يشهد عملية رصف.

تقع مدينة بيتوم الكبرى في فويفودشافت سيليزيا التي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال غربي كاتوفيتس، وكانت هذه المدينة لفترة طويلة مركزا هاما لتعدين الفحم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حارس زيمبابوي المتهم بالتفويت لـ"الكابتن": أفكر في الانتحار

منذ حوالي 12 ساعة

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ يوم

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

image description

توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ستوديو

أول تعليق لنشوى مصطفى بعد زواج نجلها.. وكيف حصنته وعروسه من الحسد؟ (صور)

موسى عن توجيه السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب: الاستاد تزين بهم

أول تعليق لبوراك أوزجفيت بعد زيارته للبنان.. صورة

أحمد موسى: أتوقع فوز مصر على جنوب أفريقيا.. "منتخبنا رجالة" (فيديو)

ads

رياضة

رابينو تنتقد الفيفا بسبب جدول المباريات والجوائز المالية لكأس العالم للسيدات

الإسماعيلي يلتقي المقاولون وديا.. 17 أو 18 يوليو

مدرب الكاميرون: بطء الأداء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا

مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل لدور الـ8 وتعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر

الرئيس نيوز

أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ترفع صورهم في استاد القاهرة

السيسي يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي "الاستثنائية"

"الصحة": هل يتم تداول أدوية تسبب "الفشل الكلوي" في الصيدليات؟

"مستقبل وطن" يبحث إطلاق الموسم الثاني من دوري كرة القدم بالمحافظات

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

تنسيق 2019.. 25 ألف طالب يسجلون رغباتهم في أول أيام القدرات

إسلام سياسي

واشنطن تُعلق مباحثاتها مع طالبان من أجل الفصائل الأفغانية المتناحرة

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

آخر ما كتب الوجد فى دفتر العاشقين

الهدف

الحادث الليلى

رقصة امرأة ليست شابة

صفحتنا ع الفيس بوك