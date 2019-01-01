السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

أوتو

الفرق بين أنواع البنزين وتأثيرها على محرك السيارة

السبت 06/يوليه/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
طباعة
مع أرتفاع وتباين اسعار البنزين بأختلاف انواعه،أصبح الفرق بين أنواع البنزين ومدى تاثير على المحرك هو السوائل الاكثر شيوع بين مستخدمى السيارات.

إليك الفرق بين انواع البنزين المتاح فى السوق المصرية وتاثيرة على المحرك:

- بنزين 80
يتميز بنزين 80 برخص ثمنه مقارنةً ببنزين 92 و95، ويمكن استخدام هذا النوع من البنزين لتشغيل محركات السيارات القديمة المزودة نظام "الكاربراتير".

ولكن استخدام بنزين 80 في السيارات الحديثة المزودة بنظام الحقن الإلكتروني "إنجيكشن"، وذلك بالمخالفة للموصى به من قبل الشركة المصنعة، قد يعرض السيارة لعدد من المخاطر أبرزها:

- ارتفاع صوت المحرك عن المعدل الطبيعي.

- التأثير على عمر المحرك بالسلب.

- استهلاك كميات أكبر من البنزين.

- لا تحصل على العزم وعدد الأحصنة الأقصى المبينة في مواصفات السيارة.

ويبلغ سعر لتر بنزين 80 بعد تطبيق الأسعار الجديدة والوصول إلى سعر التكلفة 6.75 جنيه.

- بنزين 92
يعد أوكتان 92 المشتق البترولي الأكثر شيوعًا في مصر، كما أنه موصى به من قبل صناع السيارات للغالبية العظمى من الطرازات الحديثة في السوق المصري.

ويتميز بنزين 92 بقدرته على حماية محركات السيارات الموصى بتزويدها، فهو يوفر أقصى أداء ممكن لمحرك السيارة بأقل نسبة استهلاك من الوقود.

وتظهر أيضًا نفس عيوب بنزين 80 عند تزويد السيارة الموصى لها بنسبة أوكتان 95 ببنزين 92.

ويبلغ سعر بنزين 92 بعد تحريره من الدعم 8 جنيهات.

- بنزين 95
يعد بنزين 95 أفضل مشتق بترولي متوفر في مصر، وينصح به غالبية صناع السيارات الفارهة.

ويتميز بنزين 95 بأنه مناسب لجميع أنواع السيارات القديمة والحديثة ولا يسبب أي ضرر على المحركات، مع إعطاء أفضل أداء ممكن.

يعيب بنزين أوكتان 95 سعره المرتفع، حيث أنه المشتق البترولي الأعلى سعرًا في السوق المصري.

سعر لتر بنزين 95 بعد تطبيق الشريحة الأخيرة وتحريره نهائيًا من الدعم الحكومي 9 جنيهات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ يومين

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

image description

توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ستوديو

أول تعليق لنشوى مصطفى بعد زواج نجلها.. وكيف حصنته وعروسه من الحسد؟ (صور)

موسى عن توجيه السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب: الاستاد تزين بهم

أول تعليق لبوراك أوزجفيت بعد زيارته للبنان.. صورة

أحمد موسى: أتوقع فوز مصر على جنوب أفريقيا.. "منتخبنا رجالة" (فيديو)

ads

رياضة

رابينو تنتقد الفيفا بسبب جدول المباريات والجوائز المالية لكأس العالم للسيدات

الإسماعيلي يلتقي المقاولون وديا.. 17 أو 18 يوليو

مدرب الكاميرون: بطء الأداء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا

مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل لدور الـ8 وتعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر

الرئيس نيوز

أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ترفع صورهم في استاد القاهرة

السيسي يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي "الاستثنائية"

"الصحة": هل يتم تداول أدوية تسبب "الفشل الكلوي" في الصيدليات؟

"مستقبل وطن" يبحث إطلاق الموسم الثاني من دوري كرة القدم بالمحافظات

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

تنسيق 2019.. 25 ألف طالب يسجلون رغباتهم في أول أيام القدرات

إسلام سياسي

واشنطن تُعلق مباحثاتها مع طالبان من أجل الفصائل الأفغانية المتناحرة

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

آخر ما كتب الوجد فى دفتر العاشقين

الهدف

الحادث الليلى

رقصة امرأة ليست شابة

صفحتنا ع الفيس بوك