النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة أدوية عين شمس المحظورة

طلبت نيابة عين شمس تحريات المباحث، حول واقعة ضبط صاحب مخزن أدوية بداخله كميات كبيرة من الأدوية المهربة، ومحظور تداولها داخل البلاد، حيث طلبت النيابة سرعة التحريات حول مصدر هذه المنتجات وموردها، وضبطه فى أسرع وقت.

كان ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن "غير مرخص"، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون وهى عبارة عن (28 ألف برطمان مكملات غذائية- 4500 حقنة إفدرين والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين- 2300 علبة دوائية لعلاج العظام- 1800 أمبوبة مرهم مخدر موضعى)، وجميعهم مستوردين ومهربين جمركيًا. بمواجهته إعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع مالك المخزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.