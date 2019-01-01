مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل لدور الـ8 وتعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر
السبت 06/يوليه/2019 - 08:48 م
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أعرب الألمانى جيرونوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيرى، عن سعادته البالغة بالتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تغلب على نظيره الكاميروني 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية.
وأضاف روهر- في المؤتمر الصحفي عقب المباراة- شهدنا بعض الأيام العصيبة بعد خسارة مباراة مدغشقر، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الهزيمة وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة الكاميرون.
وقال: نمتلك فريقا صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة دور ال8.
وأضاف روهر- في المؤتمر الصحفي عقب المباراة- شهدنا بعض الأيام العصيبة بعد خسارة مباراة مدغشقر، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الهزيمة وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة الكاميرون.
وقال: نمتلك فريقا صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة دور ال8.