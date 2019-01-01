مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل لدور الـ8 وتعلمنا من الخسارة أمام مدغشقر

أعرب الألمانى جيرونوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيرى، عن سعادته البالغة بالتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تغلب على نظيره الكاميروني 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف روهر- في المؤتمر الصحفي عقب المباراة- شهدنا بعض الأيام العصيبة بعد خسارة مباراة مدغشقر، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الهزيمة وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة الكاميرون.

وقال: نمتلك فريقا صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة دور ال8.