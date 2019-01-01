بعثة المغرب تغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية

غادر الفوج الأول من بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، القاهرة مساء اليوم السبت بعد أن ودع منتخب أسود الأطلس منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو.

وودع منتخب المغرب منافسات البطولة أمس في مفاجأة كبرى بعد خسارته أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح 4ـ1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتغادر البعثة القاهرة على دفعتين، حيث غادر الفوج الأول من اللاعبين إلى أوروبا، على أن يرحل الفوج الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المغرب.

